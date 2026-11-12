https://news.day.az/culture/1873978.html Памяти Арифа Мирзоева – "Баха Востока": наследие выдающегося композитора, органиста и пианиста Уходят из жизни люди, но созданная ими музыка продолжает звучать, преодолевая время, расстояния и границы. Она становится голосом эпохи, хранителем памяти и своеобразным мостом между поколениями.

Памяти Арифа Мирзоева – "Баха Востока": наследие выдающегося композитора, органиста и пианиста

Культура, 12 ноября 2026 19:12 (UTC +04:00) 320
Памяти Арифа Мирзоева – "Баха Востока":

Уходят из жизни люди, но созданная ими музыка продолжает звучать, преодолевая время, расстояния и границы. Она становится голосом эпохи, хранителем памяти и своеобразным мостом между поколениями. Именно такое наследие оставил после себя заслуженный артист Азербайджана, выдающийся композитор, органист и пианист Ариф Мирзоев, которого зарубежные коллеги и музыкальные критики называли "Бахом Востока". Всемирно известный музыкант скончался 10 ноября 2026 года в Германии на 83-м году жизни. В настоящее время ведется работа по доставке его тела на родину.

Day.Az со ссылкой на Trend Life представляет читателям материал, посвященный памяти Мастера.

Ариф Мирзоев родился 10 апреля 1944 года в Баку в семье с глубокими музыкальными традициями. Его жизнь с ранних лет была связана с музыкой, которая впоследствии стала не просто профессией, а главным способом осмысления мира, истории и человеческой судьбы.

Профессиональное становление композитора проходило в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне Бакинская музыкальная академия), где он обучался композиции в классе выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева. Школа Гараева, известного своим новаторским мышлением и стремлением к синтезу национальных традиций с мировой музыкальной культурой, оказала существенное влияние на формирование творческого почерка Мирзоева.

Стремясь углубить свои знания в области органного искусства, он дважды проходил стажировку в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Теорию и историю органного искусства изучал у Н. Малиной, а исполнительское мастерство - у Сергея Дижура.

Впоследствии Ариф Мирзоев жил и работал в Москве, а затем переехал в Германию, где продолжил творческую и педагогическую деятельность. Однако жизнь за пределами Азербайджана не ослабила его связи с родиной. Он регулярно приезжал в Баку, выступал с концертами, поддерживал контакты с отечественными музыкантами, активно участвовал в жизни азербайджанской диаспоры, проводя последовательную и целенаправленную работу по пропаганде азербайджанских реалий, защите и сохранению наших национально-духовных ценностей.

Музыка, соединившая Восток и Запад

Особое место в истории азербайджанской музыкальной культуры Ариф Мирзоев занял как основоположник религиозно-мемориальной органной и полифонической музыки, а также направления, связанного с древними исламскими духовными и траурными традициями.

Он был одним из наиболее самобытных мастеров полистилистики в современной музыке. В его произведениях органично переплетались восточная музыкальная культура, духовная философия ислама и сложнейшие формы западной классической полифонии. Это был особый художественный мир, в котором различные цивилизационные традиции не противостояли друг другу, а обретали единое музыкальное звучание.

Не случайно немецкие и российские коллеги называли Мирзоева "Бахом Востока". Это определение отражало не только его глубокое знание творчества Иоганна Себастьяна Баха, но и собственный масштаб музыкального мышления композитора, его виртуозное владение полифонической техникой и стремление развивать органное искусство на национальной почве.

Мирзоев был не только композитором, но и признанным специалистом по творчеству Баха, активно пропагандировал его музыкальное наследие, исследовал особенности его произведений и развивал традиции великого немецкого мастера.

Среди наиболее значимых сочинений азербайджанского композитора - "Органная симфония памяти И.С. Баха" и исламская траурная месса "Январские пассионы", посвященная жертвам трагических событий января 1990 года в Баку.

Последнее произведение занимает особое место в его наследии. Созданная для хора, органа, оркестра и двух солистов, эта масштабная композиция стала музыкальным посвящением памяти погибших в трагические январские дни. В ней историческая боль народа получила глубокое духовное и философское осмысление.

Ариф Мирзоев также является автором первой в мире мусульманской траурной мессы - уникального произведения, в котором духовные традиции ислама нашли воплощение в масштабной форме европейской музыкальной культуры.

Его сочинения стали свидетельством того, насколько органично могут взаимодействовать различные музыкальные традиции, если их объединяют глубокое художественное мышление и уважение к духовному наследию разных народов.

Признание на международной музыкальной сцене

Произведения Арифа Мирзоева исполняли известные музыканты и лауреаты международных конкурсов. Среди них - Фархад Бадалбейли, Леонид Коган, Александр Слободяник, Аркадий Севидов, Нана Яшвили, а также Евгений Авраменко, Хельмут Альбрехт, Наталия Гаврилова, Наталия Гуреева, Андрей Фисейский и другие выдающиеся исполнители.

Международное признание его творчества особенно ярко проявилось в 1994 году, когда в Айзенахе (Германия) композитор был удостоен памятной серебряной медали "Наследники Иоганна Себастьяна Баха" за вклад в мировую бахиану. Он стал первым представителем культуры стран СНГ, получившим эту международную награду.

Еще одной важной страницей его деятельности стало участие в развитии органного искусства и сохранении музыкального наследия. Ариф Мирзоев являлся одним из донаторов Органной библиотеки имени Робина Лэнгли.

С 1979 года он состоял в союзах композиторов Азербайджана и России, а в 1994 году стал членом Нового международного музыкального общества имени И.С. Баха в Лейпциге.

Однако профессиональными достижениями его деятельность не ограничивалась. Творческую работу композитор на протяжении многих лет сочетал с педагогической деятельностью, передавая свои знания и исполнительский опыт новым поколениям музыкантов.

Азербайджан всегда оставался в его сердце

Несмотря на многолетнюю жизнь в Германии, Ариф Мирзоев сохранял глубокую духовную связь с Азербайджаном. Родина оставалась для него не просто местом рождения, но и важнейшим источником творческого вдохновения, исторической памяти и национальной идентичности. Неоднократно выступал в Азербайджане с концертами.

В 2022 году Ариф Мирзоев принял участие в V Всемирном конгрессе азербайджанцев, состоявшемся в Шуше. Для человека, посвятившего значительную часть жизни сохранению национальной культуры и духовных ценностей, участие в столь значимом событии на исторической земле Карабаха имело особое значение.

В 2024 году по случаю 80-летия и в знак признания заслуг Ариф Мирзоев был награжден медалью Азербайджанской Республики "За заслуги в области диаспорской деятельности".

Его жизненный путь стал примером того, как можно, находясь далеко от родной страны, оставаться ее достойным представителем, сохранять национальную идентичность и вносить вклад в популяризацию ее культуры на международной арене.

Наследие, которое продолжит звучать

Ариф Мирзоев принадлежал к числу тех художников, чье творчество невозможно ограничить географическими рамками. Он жил в разных странах, работал в различных культурных пространствах, но в его музыке неизменно присутствовал Азербайджан - его история, духовность, память и особое восприятие мира.

Он сумел создать собственный музыкальный язык, в котором Восток и Запад встретились на равных, а национальные традиции обрели звучание, понятное слушателям разных культур.

Сегодня Азербайджан прощается с выдающимся представителем своей музыкальной культуры, человеком, который внес особый вклад в развитие отечественного органного искусства и оставил заметный след в мировой музыкальной традиции.

Но уход композитора не означает завершения его творческой истории. Его произведения продолжат звучать на концертных сценах, изучаться музыковедами, исполняться музыкантами и открываться новым поколениям слушателей.

И, пожалуй, именно в этом заключается бессмертие настоящего художника: когда после его ухода остается музыка, способная говорить с будущими поколениями, напоминать о прошлом, пробуждать чувства и объединять людей.

Ариф Мирзоев ушел из жизни, но его музыка продолжит звучать. И в этих звуках навсегда останется частица Азербайджана.

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#АРИФ МИРЗОЕВ
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