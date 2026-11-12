Состоялись переговоры Путина с представителями президента США

В Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча продлилась около двух с половиной часов.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по завершении переговоров Уиткофф и Кушнер вылетели из Москвы в Дублин, где запланирована их встреча с президентом Украины Володимиром Зеленским.

В ходе беседы с российским лидером Стив Уиткофф заявил, что проинформирует Зеленского об итогах переговоров.

Напомним, что американские представители прибыли в Москву сегодня после трехсторонних консультаций с участием представителей России, США и Украины, которые состоялись 10-11 ноября в Абу-Даби.