Азербайджан является серьезным фактором стабильности - президент Северной Македонии

Азербайджан является серьезным фактором стабильности.

Как передает Day.Az, об этом заявила Президент Северной Македонии Гордана Силяновская-Давкова, отвечая на вопрос Trend на полях саммита Европейского политического сообщества (EPC) в Дублине.

По ее словам, участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в нынешнем саммите и проведение предстоящего 12-го саммита в Азербайджане отражают растущий интерес Европейского союза к расширению отношений со странами Евразии и Азии.

"Это хороший шаг. Это означает определенное доверие. Это означает, что Азербайджан также рассматривается как серьезный фактор стабильности", - сказала она.

Силяновская-Давкова отметила, что на фоне энергетического кризиса европейские страны все больше обращают внимание на государства, обладающие значительными энергетическими ресурсами.

"Во время серьезного энергетического кризиса, все пути ведут к странам, которые известны как производители энергоресурсов", - подчеркнула она.

Говоря о перспективах дальнейших визитов в Азербайджан, президент Северной Македонии положительно отозвалась о стране, отметив не только высокий уровень организации международных мероприятий, включая COP, но и богатое культурно-историческое наследие.

Особо она выделила интерес к наследию Низами Гянджеви, подчеркнув его значимость для культуры, истории и народа Азербайджана.

"Я так много узнала о нем. Я понимаю, насколько он важен для вашей культуры, вашей истории и вашего народа. Там состоялись прекрасные дискуссии, которые я никогда не забуду", - добавила она.

Отметим, что в столице Ирландии Дублине проходит 9-й саммит Европейского политического сообщества (EPC), объединяющий лидеров почти 50 европейских стран и других государств-партнеров.

Встреча проходит в Дублинском конференц-центре под сопредседательством председателя Европейского совета Антониу Кошты и премьер-министра Ирландии Михола Мартина. Саммит проводится под девизом "Европа - сильная, безопасная и взаимосвязанная".

В числе ключевых тем повестки - безопасность Европы, война России против Украины, экономическая конкурентоспособность, энергетическая безопасность, развитие транспортной инфраструктуры и укрепление региональной взаимосвязанности.

Особое внимание будет уделено оборонным возможностям Европы, противодействию кибератакам, дезинформации и другим гибридным угрозам, а также распределению ответственности за обеспечение европейской безопасности между европейскими странами и США.

Экономическая повестка включает развитие инноваций и цифровой инфраструктуры, укрепление транспортных связей, обеспечение доступных и надежных поставок энергоресурсов, а также повышение устойчивости европейской экономики к внешним потрясениям.

Европейское политическое сообщество было создано в 2022 году после начала российско-украинской войны в качестве платформы для политического диалога и координации между европейскими странами.

Для Азербайджана участие в саммите имеет особое значение с точки зрения энергетического сотрудничества, мирного процесса на Южном Кавказе и развития транспортной взаимосвязанности.

12-ый саммит EPC запланирован на май 2028 года в Азербайджане. Это предоставит Баку возможность принять европейских лидеров и продолжить диалог по региональным вопросам и более широкой европейской повестке.

После завершения саммита Европейского политического сообщества в Дублине 13 ноября состоится отдельная неформальная встреча лидеров 27 государств - членов Европейского союза.