Школа будущих пилотов в Габале: Репортаж из учебного центра AZAL - ФОТО

Подготовка профессиональных авиапилотов - это сложный процесс, требующий долгосрочных теоретических знаний, практических занятий и серьезного летного опыта. Важную роль в этом процессе играют современные учебные самолеты, авиационные тренажеры, опытные инструкторы и стандарты безопасности. Одним из главных учреждений, действующих в этом направлении в Азербайджане, является Центр подготовки летного состава ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), расположенный в Габалинском международном аэропорту.

Как сообщает корреспондент Trend, в рамках пресс-тура журналисты ознакомились с деятельностью Центра, этапами подготовки пилотов, учебными самолетами, возможностями тренажеров и процессом обеспечения безопасности полетов, передает Day.Az.

Центр был учрежден AZAL и 24 октября 2024 года получил сертификат учебной организации от Государственного агентства гражданской авиации. Головной офис учреждения находится в Международном аэропорту Гейдар Алиев, а основная база летной подготовки - в Габалинском международном аэропорту.

Деятельность Центра не ограничивается первоначальной подготовкой пилотов. Здесь также ведется работа по совершенствованию знаний и навыков профессиональных пилотов.

В Центре также реализуется интегрированная программа подготовки пилотов ATPL(A). Обучение организовано в соответствии с международными авиационными стандартами и требованиями, установленными Государственным агентством гражданской авиации. Процесс подготовки, наряду с теоретическими занятиями, охватывает тренажерную подготовку и практические полеты.

Учебные самолеты: от первого полета до профессионального пилотирования

Одним из примечательных моментов пресс-тура стало знакомство с учебным парком Центра. В настоящее время здесь имеются пять учебных самолетов Cessna 172S и двухдвигательный Diamond DA42 NG, используемые для первоначальной летной подготовки, а также один авиационный тренажер ALSIM.

Cessna 172S в основном предназначен для овладения курсантами, делающими первые шаги в пилотировании, первоначальными летными навыками. На этом этапе они осваивают управление воздушным судном, процедуры взлета и посадки, а также навыки принятия решений во время полета. На следующем этапе для выполнения более сложных летных заданий используется двухдвигательный самолет типа Diamond DA42 NG.

Заместитель начальника Центра Сеймур Гулиев сказал журналистам, что расширение учебных возможностей и подготовка местных пилотов являются одними из главных приоритетов.

По его словам, в настоящее время за счет возможностей Центра можно подготавливать 16 пилотов в год. В 2027-2028 годах планируется доведение этого показателя до 60 человек в год.

"Наш главный приоритет - подготовка местных кадров. Расширение парка самолетов значительно увеличит возможности подготовки пилотов в стране", - подчеркнул С.Гулиев.

Он отметил, что до конца этого года планируется доставка в Азербайджан еще одного самолета Cessna 172S, а в 2027-2028 годах - доведение количества воздушных судов этого типа до более чем 10 единиц. Кроме того, в 2027 году предусмотрен ввод в эксплуатацию одного нового самолета Diamond и тренажера для воздушного судна данного типа.

Наряду с увеличением количества самолетов, в центре внимания находится и расширение инструкторского состава. В настоящее время четыре инструктора проходят соответствующие подготовительные курсы в Турции. С их присоединением к работе с января планируется довести число инструкторов до восьми, а в 2027-2028 годах подготовить в общей сложности 19 новых инструкторов.

От тренажера к реальному полету: как готовят пилотов?

Одним из важных этапов подготовки пилотов являются занятия на тренажерах. В ходе этих тренировок курсанты, прежде чем приступить к реальным полетам, развивают свои навыки в условиях, моделирующих различные полетные сценарии.

Используемый в Центре тренажер ALSIM является одним из средств, дополняющих практическую летную подготовку. Кроме того, для соответствующих тренировок используется и тренажер в Национальной академии авиации.

Подготовка пилотов ведется на основе модульных и интегрированных программ. В модульной программе кандидаты сначала сдают девять теоретических экзаменов и получают лицензию частного пилота (PPL). Затем они переходят к следующим этапам подготовки для получения лицензии коммерческого пилота (CPL). В интегрированной же программе теоретическая и практическая подготовка осуществляется по единому учебному плану. Летный опыт, требуемый для получения лицензии коммерческого пилота, в зависимости от программы составляет 210 часов.

Другим важным направлением подготовки является формирование навыков полетов по приборам (IR - Instrument Rating). Эта подготовка дает пилотам возможность продолжать полет в облачную погоду, в условиях ограниченной видимости и сложных метеорологических условиях, ориентируясь на показания бортовых приборов.

По словам С.Гулиева, ранее для подготовки инструкторов по полетам по приборам пилотам приходилось выезжать в зарубежные страны. Однако в 2026 году Центр получил соответствующие полномочия в этом направлении. Таким образом, стало возможным готовить пилотов, отвечающих установленным требованиям, внутри страны и присваивать им соответствующий статус инструктора.

Подготовлены и приняты в штат авиакомпании 17 пилотов

Результаты деятельности Центра уже находят свое отражение и в практических показателях. Так, с 2024 года по настоящее время здесь подготовлено 17 пилотов, которые пополнили летный состав пассажирской авиакомпании. В настоящее время в Габалинском международном аэропорту обучение проходит 41 пилот-стажер.

Во время пресс-тура пилот-стажер AZAL Руфат Джумалы рассказал журналистам о подготовке пилотов.

Он сообщил, что в 2021 году окончил Национальную академию авиации, а с декабря 2024 года приступил к летным тренировкам. На начальном этапе подготовки он выполнял полеты на однодвигательном самолете типа Cessna 172, а затем продолжил обучение на Diamond DA42.

"Я также успешно завершил свой последний экзаменационный полет. Тем самым процесс обучения завершен. Выражаю благодарность всем во главе с коллективом AZAL за эту предоставленную мне возможность", - отметил Р.Джумалы.

Безопасность превыше всего

В подготовке пилотов формирование культуры безопасности так же важно, как летные часы и технические навыки. Согласно подходу Центра, каждый учебный полет выполняется на основе утвержденных программ, стандартных процедур и предварительной оценки рисков.

Перед полетом выявляются возможные риски и принимаются превентивные меры для их предотвращения. Анализ же событий и наблюдений, зафиксированных во время полетов, служит совершенствованию учебного процесса.

В этом процессе важную роль играют не только пилоты и инструкторы, но и технический персонал. Поддержание летной годности воздушных судов, проверка двигателей и других систем, своевременное выполнение процедур технического обслуживания являются одними из главных условий безопасности полетов.

В рамках пресс-тура журналисты также ознакомились с процессом технического обслуживания воздушных судов.

Технический директор по западной технике ООО "ASG Helicopter Services" Велед Веледов сообщил, что в настоящее время компания осуществляет техническое обслуживание пяти воздушных судов типа Cessna 172 Skyhawk. В будущем предусмотрено приобретение еще пяти таких самолетов и доведение их общего количества до 10.

По его словам, эти самолеты производства США оснащены двигателями немецкого производства. Одной из главных особенностей двигателей является возможность работы как на дизельном, так и на авиационном топливе. Воздушные суда в основном используются для учебных полетов.

В.Веледов отметил, что компания осуществляет как базовое, так и оперативное техническое обслуживание. Эти услуги включают технические осмотры, снятие и установку двигателей, замену запасных частей, демонтаж и повторную установку крыльев.

Единство местного и международного опыта

Подготовка пилотов не ограничивается занятиями, проводимыми только на летном поле. Особое значение в этой сфере имеет также сотрудничество высших учебных заведений, международных учебных центров и квалифицированных специалистов.

Важное место в подготовке авиационных специалистов в Азербайджане занимает Национальная академия авиации. Увязка теоретического образования с практической летной подготовкой позволяет формировать профессиональные знания и навыки будущих пилотов.

Согласно представленным данным, в настоящее время летную подготовку в учебном заведении Atlantic Flight Academy в Турции проходят 65 пилотов-стажеров, а в действующей в испанском городе Льейда Baltic Aviation Academy - 35 курсантов.

Наряду с этим, в Центре также организуются 10-дневные специальные курсы для обновления знаний и навыков пилотов. Эти программы служат обновлению имеющихся знаний профессиональных пилотов, совершенствованию их подготовки по правилам полетов и процедурам безопасности.

Пресс-тур в Габале еще раз показал, что подготовка пилота заключается не только в обучении управлению воздушным судном. Это долгосрочный процесс, в котором в единую систему объединены теоретические знания, практический опыт, техническое обеспечение и культура безопасности.

Главная же цель, поставленная перед Центром подготовки летного состава AZAL, заключается в том, чтобы, расширив эти возможности, покрывать большую часть потребности в местных кадрах внутри страны. Увеличение парка самолетов, инструкторского состава и тренажерных возможностей является одним из важных шагов, предпринимаемых в этом направлении.