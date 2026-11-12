Лондон и Баку договорились изучить новые инвествозможности

Азербайджан и Великобритания намерены изучить возможности расширения сотрудничества в области финансовых и капитальных рынков, включая устойчивые инвестиции, торговое финансирование и зеленое финансирование.

Как передает Day.Az, это предусмотрено совместной декларацией о стратегическом партнерстве между двумя странами, подписанной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Великобритании Энди Бернхэмом 12 ноября в Дублине.

Согласно документу, стороны планируют развивать диалог между профильными государственными органами и финансовыми институтами, обмениваться опытом и укреплять институциональное взаимодействие.

Отдельным направлением станет поддержка малого и среднего бизнеса, повышение устойчивости финансового сектора, прозрачности и доступа к международным рынкам с учетом национального законодательства обеих стран.

Декларация также предусматривает сотрудничество в сфере энергетического перехода, в том числе развитие возобновляемых источников энергии, зеленого финансирования и низкоуглеродных технологий.

Эти направления рассматриваются как инструменты повышения климатической устойчивости, продвижения к целям углеродной нейтральности и укрепления энергетической безопасности.