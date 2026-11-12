Дублин-2026: Азербайджан как архитектор энергетической безопасности Европы - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Девятый саммит Европейского политического сообщества в Дублине собрал около 50 глав государств и правительств. Темой форума стала формула "Европа: сильная, безопасная и взаимосвязанная". В повестку вошли конкурентоспособная экономика, инновации, транспортные связи, доступная энергия, а также безопасность и оборона континента. Среди участников, которые не просто присутствовали в зале, а определяли содержание обсуждений, был и Азербайджан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия, а затем в круглом столе "Создание конкурентоспособной Европы: инновации, связанность и доступная энергия".

И тут стоит отметить, что ЕПС задумывалось как площадка, где европейские лидеры обсуждают вызовы вне зависимости от членства в Евросоюзе. Но состав каждого круглого стола определяют те, чье слово имеет вес. То, что глава нашего государства выступал на дискуссии об энергии и связанности, говорит о многом: Европа признает вовлеченность Азербайджана во все важнейшие процессы на континенте. А ведь наша страна никогда не стремилась ни в ЕС, ни в НАТО.

Баку последовательно выстраивает двусторонние, взаимовыгодные отношения, и эта модель оказалась жизнеспособной. Азербайджан не просит, а предлагает. Он не вступает в блоки, а становится партнером, без которого сложно обойтись. Легкий, непринужденный и доверительный диалог Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, который лично встретил главу нашего государства, лишь подтвердил атмосферу уважения.

Очевидно, что Азербайджан играет большую и, что важно, растущую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Вот и Президент Северной Македонии Гордана Силяновская-Давкова заявила на саммите, что Азербайджан, обладая значительными газовыми ресурсами, играет важную роль в разрешении энергетического кризиса в Европе. Эти слова исходят от объективного наблюдателя, а не от близкого друга нашей страны.

Последние годы дали Европе жесткий урок: зависимость от единственного поставщика делает континент уязвимым. Южный газовый коридор, включающий TANAP и TAP, стал одним из ответов на этот вызов. Но газом дело не ограничивается. Мир переходит к электрификации, и Азербайджан готовится к новому этапу, о чем свидетельствует соглашение о зеленом энергетическом коридоре "Азербайджан - Грузия - Турция - Болгария", подписанное за два дня до саммита на COP31 в Анталье.

На это прямо указал премьер-министр Болгарии Румен Радев. Он заявил, что у его страны есть определенные потребности, и Болгария будет признательна, если Азербайджан сможет поставлять больше газа, причем не только в Болгарию. Радев напомнил, что еще на COP29 в Баку болгарская сторона предложила незамедлительно приступить к проекту, используя наземные линии электропередачи между четырьмя странами. Спустя два года предложение превратилось в подписанный документ. "Мы движемся вперед и дорожим дружбой и сотрудничеством с Азербайджаном", - подчеркнул он.

Неудивительно, что в ходе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым обсуждались высокий уровень политических связей, стратегическое партнерство, успехи энергетического сотрудничества, создание электроэнергетического коридора и транспортная связанность. Болгария заинтересована в увеличении поставок азербайджанского газа.

Встреча главы нашего государства с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом состоялась по инициативе греческой стороны, и это само по себе показательно. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, была подчеркнута роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, в том числе Греции, и его вклад в эту сферу. Отдельно отмечено значение проекта TAP, который связывает азербайджанский газ с европейскими потребителями.

На встрече с Президентом Молдовы Майей Санду обсуждались энергетика, торгово-экономические связи и сельское хозяйство. Санду поблагодарила Азербайджан за поддержку энергетической безопасности Молдовы. Это еще одно подтверждение того, что роль Азербайджана выходит за пределы Европейского союза: он помогает и тем, кто стремится к европейскому будущему.

С Президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась встреча, значение которой сложно переоценить. Россия продолжает ежедневные удары по украинской энергетической инфраструктуре, наступает зима, и слова поддержки, сказанные лично, значат много. Зеленский поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Победы и Днем Конституции, поблагодарил Баку за гуманитарную помощь, особенно за поставки электрооборудования. Стороны также отметили интерес Киева к опыту Азербайджана в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура.

Необходимо отметить, что Азербайджан едва ли не единственное государство на постсоветском пространстве, кроме стран Балтии, которое оказывает Украине политическую, экономическую, энергетическую и гуманитарную поддержку одновременно. Баку неоднократно заявлял о приверженности территориальной целостности Украины. С 2022 года гуманитарная помощь превысила 50 миллионов долларов, включая генераторы, трансформаторы, медикаменты и транспорт. Азербайджан участвует в восстановлении Ирпеня и Бучи, а свыше 700 украинских детей прошли реабилитацию и отдых на нашей земле. Совсем недавно в Ужгороде прошло заседание межправительственной комиссии, первое на украинской территории с начала полномасштабного вторжения. Был подписан план действий на 2026-2027 годы по 14 направлениям.

Отдельным и важным эпизодом дублинской программы Президента Азербайджана Ильхама Алиева стала встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры обменялись мнениями о продвижении мирной повестки, руководствуясь итогами Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года и подписанной тогда совместной декларацией.

В центре обсуждения были практические шаги: развитие транспортного и транзитного сообщения, экономические и торговые отношения, делимитация границы и меры по укреплению доверия. Обсуждался ход работ по "Маршруту Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP): планирование и проектирование железнодорожных и автомобильных участков, перспективы транзита вдоль маршрута.

Красноречивы и цифры. С ноября прошлого года через территорию Азербайджана в Армению перевезено 105 тысяч тонн грузов, и стороны отметили это как положительное явление. Лидеры также говорили о предстоящем объединении электросетей двух стран, о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды и трансграничных водных ресурсов, а также приветствовали создание рабочих групп по управлению трансграничными реками.

Эти факты показывают, что мир перестал быть абстракцией и наполняется конкретикой: грузы идут, проекты разрабатываются, рабочие группы работают. Баку не раз доказывал готовность подписать большой мирный договор, и сегодня решение зависит от Армении. Ключевой вопрос остается прежним: внесение изменений в Конституцию Республики Армения. По имеющимся сведениям, эти изменения вскоре будут внесены. Если так, препятствий для подписания договора не останется, и будет подписан столь долгожданный документ, который закрепит мир на Южном Кавказе.

Исходя из всего этого можно констатировать, что визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева на девятый саммит Европейского политического сообщества в Дублине показал три вещи. Во-первых, Азербайджан в Европе воспринимается как партнер, без которого нельзя решить вопросы энергетической безопасности. Во-вторых, наша внешняя политика остается последовательной: помощь Украине, поддержка Молдовы, стратегическое партнерство с Болгарией и Грецией, открытый диалог с Арменией. В-третьих, независимая позиция, не требующая членства в блоках, оказалась успешной. Азербайджан доказал, что можно быть уважаемым и влиятельным, опираясь на собственные интересы и репутацию надежного партнера.