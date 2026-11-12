Президент ЕС назвал один из главных приоритетов ЕС

Восстановление судоходства в Черном море является одним из трех основных приоритетов Европейского союза в рамках продолжающихся переговоров по достижению мира в Украине.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта, подводя итоги саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Дублине, передает Day.Az.

По его словам, европейские приоритеты в текущем переговорном процессе остаются неизменными.

"Во-первых, достижение прекращения огня. Во-вторых, восстановление судоходства в Черном море. В-третьих, создание условий для заключения мирного соглашения", - заявил Кошта.

Кошта отметил, что конкретный прогресс в этом направлении пока остается ограниченным. Он подчеркнул, что прочный мир должен быть справедливым, а любые договоренности должны учитывать суверенитет Украины и основываться на принципах международного права.

Глава Европейского совета также заявил, что будущее европейской безопасности не может обсуждаться и определяться без участия самой Европы.

По его словам, Европейский союз совместно с НАТО и рядом европейских государств участвует в нынешних дипломатических усилиях, действуя в тесной координации с украинскими партнерами.