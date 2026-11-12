https://news.day.az/world/1873998.html В Турции потерпел крушение военный вертолет В турецкой провинции Малатья потерпел крушение военный вертолет S-70. Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции. В результате крушения вертолета, произошедшего в районе Саманкёй, погибли четверо военнослужащих. В регионе продолжается поисково-спасательная операция.
В Турции потерпел крушение военный вертолет
В турецкой провинции Малатья потерпел крушение военный вертолет S-70.
Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.
В результате крушения вертолета, произошедшего в районе Саманкёй, погибли четверо военнослужащих.
В регионе продолжается поисково-спасательная операция.
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