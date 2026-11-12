Азербайджанский боксер примет участие в турнире Papp Cup 2026

Азербайджанский боксер Мухаммед Абдуллаев выступит на международном турнире Papp Cup 2026, который состоится 14 ноября в Будапеште (Венгрия).

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, отечественный спортсмен поборется за победу в весовой категории свыше 90 кг. Его соперником станет американский боксер Гилберт Кабамба.

Турнир пройдет в формате противостояния сборных Европы и Панамерики. В рамках соревнований боксеры двух континентов встретятся в десяти весовых категориях - пяти мужских и пяти женских.

Мухаммед Абдуллаев вместе со своим тренером Этибаром Абдуллаевым отправился в Венгрию 12 ноября. Их возвращение в Баку запланировано на 15 ноября.

Поединки начнутся 14 ноября в 22:00 по бакинскому времени.