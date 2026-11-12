Азербайджан и ВБ обсудили приоритеты сотрудничества - ФОТО

12 ноября министр финансов Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев принял делегацию, в которую вошли региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс и региональный директор практики по вопросам благосостояния в регионе Европы и Центральной Азии Абебе Адугна.

Как сообщили в министерстве финансов, на встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком, макроэкономическая стабильность и фискальная устойчивость, диверсификация экономики, управление государственными финансами и реформы, проводимые на государственных предприятиях, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Подчеркнув, что Азербайджан придает особое значение долгосрочному партнерству со Всемирным банком, министр С. Бабаев высоко оценил вклад ВБ в экономическое развитие нашей страны, институциональные реформы и модернизацию государственного сектора. Он отметил, что Рамочный документ странового партнерства, охватывающий 2025-2029 годы, создает новые возможности для расширения сотрудничества в направлении диверсификации экономики, развития частного сектора, повышения производительности и устойчивого экономического роста.

Сообщив, что сохранение макроэкономической стабильности и укрепление фискальной устойчивости входят в число основных приоритетов правительства, С. Бабаев проинформировал о мерах, принимаемых в направлении эффективного управления государственными финансами, укрепления фискальной дисциплины, повышения эффективности бюджетных расходов и поэтапного снижения зависимости от нефтегазовых доходов. Подчеркивалась значимость развития ненефтяного сектора, поощрения частных инвестиций и расширения экспортного потенциала с точки зрения долгосрочного экономического роста.

Коснувшись реформ, проводимых в сфере управления государственными финансами, глава минфина довел до внимания работу, проводимую в направлении создания информационной системы "Цифровые государственные финансы", предусматривающей интеграцию бюджетного планирования, исполнения, казначейских операций и финансовой отчетности в единой цифровой среде, расширения охвата бюджетных механизмов, основанных на программах и результатах, а также цифровизации государственных закупок. Отмечалась важность продолжения сотрудничества со Всемирным банком в этих сферах.

На встрече в центре внимания также находились реформы, осуществляемые в сфере финансового управления и контроля государственных предприятий. Были обсуждены возможности сотрудничества со Всемирным банком в направлении совершенствования финансовой дисциплины, корпоративного управления и дивидендной политики государственных предприятий, а также управления потенциальными фискальными рисками.

В этом контексте были также затронуты вопросы подготовки к Глобальной конференции по государственным предприятиям, проведение которой совместно с Группой Всемирного банка планируется в Баку в апреле будущего года. Было сообщено, что конференция станет важной платформой для обмена международным опытом в сфере управления госпредприятиями и укрепления финансовой устойчивости.

Стороны также рассмотрели проект отчета по Оценке соблюдения стандартов и кодексов в сфере бухгалтерского учета и аудита, подготовленный при поддержке Всемирного банка, и его рекомендации. Подчеркивалась важность совершенствования соответствующего законодательства, повышения качества и прозрачности финансовой отчетности, усиления механизмов контроля за аудитом, а также продолжения диалога по вопросам, требующим дополнительного обсуждения.

На встрече также состоялся обмен мнениями по очередному этапу аналитической деятельности Всемирного банка по экономическому росту и диверсификации, а также о перспективных инвестиционных проектах в сферах сельского хозяйства, управления водными ресурсами, транспорта и городской инфраструктуры.

Представители Всемирного банка, высоко оценив развитие партнерства с Азербайджаном, выразили заинтересованность в поддержке экономических и институциональных реформ нашей страны, продолжении технического, аналитического и финансового сотрудничества в сфере управления государственными финансами и госпредприятий.