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На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с премьер-министром Армении - ВИДЕО

На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении в Дублине".