https://news.day.az/officialchronicle/1873999.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с премьер-министром Армении - ВИДЕО На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении в Дублине".
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с премьер-министром Армении - ВИДЕО
На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении в Дублине".
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