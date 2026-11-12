https://news.day.az/officialchronicle/1874004.html Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Чехии - ФОТО 12 ноября в Дублине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется

Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Чехии - ФОТО

Официальная хроника, 12 ноября 2026 22:10 (UTC +04:00) 2 087
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Чехии

12 ноября в Дублине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

  • Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Чехии
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Чехии
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Чехии
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Чехии
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Чехии
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Чехии
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Чехии
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Чехии
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#ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХАМ АЛИЕВ #ЧЕХИЯ #ИРЛАНДИЯ #ДУБЛИН #АНДРЕЙ БАБИШ
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