https://news.day.az/officialchronicle/1874004.html Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Чехии - ФОТО 12 ноября в Дублине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Чехии - ФОТО
12 ноября в Дублине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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