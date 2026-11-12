В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Греции - ФОТО

12 ноября в Дублине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы были рассмотрены азербайджано-греческие двусторонние отношения.

Подчеркнута роль нашей страны и ее вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы, в том числе Греции. В этом контексте была затронута значимость проекта ТАР.

На встрече было отмечено наличие дополнительных возможностей для увеличения Азербайджаном экспорта энергии, в частности газа, в Европу, в этой связи подчеркнута важность пересмотра финансовых и процедурных механизмов Европейского Союза.