Уиткофф анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров

Американский эмиссар Стив Уиткофф заявил, что по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле был согласован новый раунд трехсторонних переговоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Уиткофф в интервью корреспонденту CNN.

"Я считаю, что прогресс был достигнут. Думаю, это произошло ранее сегодня. Никто не думал, что мы возобновим трехсторонние переговоры. Но мы их возобновили. Мы назначили новую встречу", - заявил Уиткофф.

Как утверждает спецпосланник американского президента, к следующему этапу переговоров по украинскому урегулированию также присоединятся европейские представители.