https://news.day.az/world/1874005.html Уиткофф анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров Американский эмиссар Стив Уиткофф заявил, что по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле был согласован новый раунд трехсторонних переговоров. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Уиткофф в интервью корреспонденту CNN. "Я считаю, что прогресс был достигнут. Думаю, это произошло ранее сегодня.
Уиткофф анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров
Американский эмиссар Стив Уиткофф заявил, что по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле был согласован новый раунд трехсторонних переговоров.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Уиткофф в интервью корреспонденту CNN.
"Я считаю, что прогресс был достигнут. Думаю, это произошло ранее сегодня. Никто не думал, что мы возобновим трехсторонние переговоры. Но мы их возобновили. Мы назначили новую встречу", - заявил Уиткофф.
Как утверждает спецпосланник американского президента, к следующему этапу переговоров по украинскому урегулированию также присоединятся европейские представители.
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