Азербайджан и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Между Азербайджанской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии подписана совместная декларация о стратегическом партнерстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Великобритании Энди Бернем.

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