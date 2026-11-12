https://news.day.az/officialchronicle/1874011.html Азербайджан и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнерстве Между Азербайджанской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии подписана совместная декларация о стратегическом партнерстве. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Великобритании Энди Бернем. Новость обновляется
Азербайджан и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнерстве
Между Азербайджанской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии подписана совместная декларация о стратегическом партнерстве.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Великобритании Энди Бернем.
Новость обновляется
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