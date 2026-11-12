Добыча нефти в США взлетела до максимума

На конец недели по 6 ноября добыча нефти в США составила 14,013 миллиона баррелей в сутки, что стало историческим максимумом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в еженедельном обзоре управления энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти выросла до 13,819 миллиона баррелей в сутки. В сентябре показатель был равен 14,01 миллиона баррелей в сутки, а в ноябре EIA ожидает его рост до 14,03 миллиона. В прошлом году США добывали в среднем 13,66 миллиона баррелей нефти в сутки, в следующем Минфин ожидает роста до 14,3 миллиона.

Ранее сообщалось, что после восстановления экспорта нефти из стран Персидского залива до февральского уровня Россия лишилась статуса крупнейшего поставщика в Индию.

Ближневосточная нефть обходится одному из крупнейших в мире импортеров дешевле, а ее поставки идут быстрее, чем из российских портов. На этом фоне мировые нефтяные котировки в последние дни падали ниже 90 долларов за баррель марки Brent, хотя 12 ноября цена на нее превысила 94 доллара.