ИИ станет одним из направлений сотрудничества Баку и Лондона

Азербайджан и Великобритания намерены расширить сотрудничество в области искусственного интеллекта, цифрового управления, научных исследований и инноваций.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместной декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами, подписанной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Великобритании Энди Бернхэмом 12 ноября в Дублине.

Стороны планируют развивать партнерство между университетами, исследовательскими учреждениями и промышленными предприятиями, а также содействовать обмену опытом в области новых технологий и наук о жизни.

В документе отдельно отмечена важность сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, цифрового управления и инновационной экосистемы. При этом особое внимание предполагается уделять развитию навыков, прозрачности и инклюзивному экономическому росту.

Кроме того, стороны намерены углублять взаимодействие в сфере высшего и профессионально-технического образования, подготовки кадров, а также развития цифровых и технических компетенций.

Декларация также предусматривает поддержку обменов между гражданами двух стран и формирование профессиональных сетей для укрепления взаимопонимания и долгосрочного сотрудничества.