https://news.day.az/economy/1874013.html Великобритания и Азербайджан изучат новые возможности для инвестиций Азербайджан и Великобритания намерены расширить торгово-инвестиционное сотрудничество и поддержать развитие Среднего коридора, а также связанных с ним транспортных, логистических и инфраструктурных проектов.

Великобритания и Азербайджан изучат новые возможности для инвестиций

Экономика, 12 ноября 2026 23:46 (UTC +04:00) 287
Великобритания и Азербайджан изучат новые возможности для инвестиций

Азербайджан и Великобритания намерены расширить торгово-инвестиционное сотрудничество и поддержать развитие Среднего коридора, а также связанных с ним транспортных, логистических и инфраструктурных проектов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместной декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами, подписанной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Великобритании Энди Бернхэмом 12 ноября в Дублине.

Стороны выразили намерение укреплять экономические связи, содействовать формированию долгосрочных коммерческих партнерств, обмену знаниями и развитию деловых контактов.

В качестве приоритетных направлений названы возобновляемая энергетика, инфраструктура и сфера услуг.

Особое внимание в документе уделено региональной и международной транспортной связанности. Стороны намерены поддерживать развитие Среднего коридора и проектов, способствующих трансграничной торговле и инвестициям.

Кроме того, они подчеркнули значение Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которую намерены использовать в качестве основной площадки для продвижения совместных инициатив в сфере инвестиций, диверсификации экономики, развития Среднего коридора и энергетического взаимодействия.

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