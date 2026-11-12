Азербайджан и Великобритания расширят сотрудничество в оборонной сфере

Азербайджан и Великобритания намерены расширить сотрудничество в области обороны и безопасности, включая подготовку кадров, развитие потенциала и взаимодействие оборонной промышленности.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместной декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами, подписанной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Великобритании Энди Бернхэмом 12 ноября в Дублине.

Согласно документу, стороны намерены углублять координацию по двусторонним, региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, и поддерживать регулярные контакты на высоком уровне.

Оборонное сотрудничество будет сосредоточено на подготовке специалистов, наращивании потенциала и обеспечении совместимости.

Кроме того, стороны изучат возможности расширения взаимодействия между оборонными предприятиями, в том числе посредством совместных инициатив в представляющих взаимный интерес областях.

Декларация также предусматривает укрепление сотрудничества правоохранительных органов, взаимодействия в сфере управления границами, а также судебного и правового сотрудничества.

Отмечается, что эти направления призваны укрепить верховенство закона и устойчивость государственных институтов.