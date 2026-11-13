Трамп сделал жесткое заявление в отношении Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заверил, что без колебаний примет военную силу против Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в том случае, если это потребуется для защиты союзников и собственных сил, уточнил политик в эфире телеканала Salem News.

Главу Белого дома спросили, применил бы он "без колебаний" военную силу, чтобы "сделать все необходимое для прекращения терроризирования Ираном американских союзников и кораблей США".

"Никаких колебаний", - однозначно подчеркнул Трамп.

После этого он отметил, что у США сейчас очень хорошо обстоят дела в противостоянии с Тегераном.

При этом ранее Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты больше не заинтересованы в заключении сделки с Ираном. До этого политик подчеркивал, что США хотят полностью одержать победу в конфликте с Ираном, а не победить только "на 93 процента". Он добавил, что США не начинали войну с Ираном.