https://news.day.az/azerinews/1874025.html Prezident İlham Əliyev Dublində Böyük Britaniyanın Baş naziri ilə görüşüb - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 12-də Dublində Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri Endi Börnhem ilə görüşüb.

Prezident İlham Əliyev Dublində Böyük Britaniyanın Baş naziri ilə görüşüb - FOTO

Azərbaycanca, 13 ноября 2026 01:14 (UTC +04:00) 322
Prezident İlham Əliyev Dublində Böyük Britaniyanın Baş naziri ilə görüşüb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 12-də Dublində Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri Endi Börnhem ilə görüşüb.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, əvvəlcə "Azərbaycan Respublikası ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı arasında Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Birgə Bəyannamə" mübadilə olundu.

Söhbət zamanı bu Bəyannamənin qəbul edilməsinin əlaqələrimizin rəsmi olaraq keyfiyyətcə yeni səviyyəyə qalxmasına xidmət etdiyi vurğulandı. Hətta bu sənədin qəbulundan əvvəl də Azərbaycanla Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığı bir daha qeyd edildi.

Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında enerji sahəsində 30 ildən artıq davam edən uğurlu əməkdaşlığa toxunaraq, Böyük Britaniyanın Azərbaycanda Avropanın ən böyük investoru olduğunu dedi.

Hazırda bərpaolunan enerji, yüksək texnologiyalar, süni intellekt sahələrində də əməkdaşlıq üçün geniş imkanların olduğu vurğulandı. Bu xüsusda son aylarda Britaniyadan Azərbaycana həyata keçirilən yüksəksəviyyəli rəsmi səfərlərin və aparılmış müzakirələrin əhəmiyyətinə toxunuldu.

Görüşdə, həmçinin beynəlxalq gündəlikdə duran məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparıldı.

  • Prezident İlham Əliyev Dublində Böyük Britaniyanın Baş naziri ilə görüşüb
  • Prezident İlham Əliyev Dublində Böyük Britaniyanın Baş naziri ilə görüşüb
  • Prezident İlham Əliyev Dublində Böyük Britaniyanın Baş naziri ilə görüşüb
  • Prezident İlham Əliyev Dublində Böyük Britaniyanın Baş naziri ilə görüşüb
  • Prezident İlham Əliyev Dublində Böyük Britaniyanın Baş naziri ilə görüşüb
  • Prezident İlham Əliyev Dublində Böyük Britaniyanın Baş naziri ilə görüşüb
  • Prezident İlham Əliyev Dublində Böyük Britaniyanın Baş naziri ilə görüşüb
  • Prezident İlham Əliyev Dublində Böyük Britaniyanın Baş naziri ilə görüşüb
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