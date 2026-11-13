В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Румынии - ФОТО

12 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Дублине встретился с Президентом Румынии Никушором Даном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выразив удовлетворение встречей с главой нашего государства, Президент Никушор Дан подчеркнул, что две страны связывают дружественные отношения. Он сказал, что был бы рад визиту Президента Азербайджана в Румынию.

Президент Ильхам Алиев отметил, что двусторонние отношения развиваются на основе стратегического партнерства, и подчеркнул наличие больших возможностей для дальнейшего расширения связей.

Основываясь на двусторонних переговорах, главы государств обменялись мнениями об углублении стратегического партнерства, продвижении ключевых проектов в области энергетики и связанностей, а также о реализации общей политико-экономической повестки.

Было подчеркнуто, что Азербайджан является важным партнером для Европы, в том числе Румынии, с точки зрения энергетической безопасности. Было отмечено, что сотрудничество в энергетической сфере имеет хорошие перспективы. Указано на наличие большого потенциала для развития двустороннего сотрудничества, соединяющего Каспийское и Черное моря.

На встрече состоялся обмен мнениями о взаимодействии между нашими странами в области транспортной связности, сотрудничестве между городами, в сфере науки и образования. Отмечены перспективы развития отношений в области оборонной промышленности.

Была подчеркнута значимость недавних визитов между нашими странами на различных уровнях.

Президент Румынии сказал, что парк имени Гейдара Алиева в Бухаресте является важной составляющей гуманитарных и культурных связей между двумя странами. Он сообщил, что в настоящее время в парке успешно проводятся ремонтные работы.