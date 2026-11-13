https://news.day.az/officialchronicle/1874026.html В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании - ФОТО 12 ноября в Дублине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Энди Бернэмом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании - ФОТО
12 ноября в Дублине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Энди Бернэмом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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