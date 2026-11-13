https://news.day.az/officialchronicle/1874021.html В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Литвы - ФОТО 12 ноября в Дублине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Литвы - ФОТО
12 ноября в Дублине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы было подчеркнуто, что политические отношения между нашими странами находятся на хорошем уровне, отмечено наличие большего потенциала для развития сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и других областях.
Главы государств Азербайджана и Литвы обменялись мнениями по региональной мирной повестке, двусторонним отношениям и расширению связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре