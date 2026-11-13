В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Литвы - ФОТО

12 ноября в Дублине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы было подчеркнуто, что политические отношения между нашими странами находятся на хорошем уровне, отмечено наличие большего потенциала для развития сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и других областях.

Главы государств Азербайджана и Литвы обменялись мнениями по региональной мирной повестке, двусторонним отношениям и расширению связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.