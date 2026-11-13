https://news.day.az/officialchronicle/1874029.html

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с премьер-министром Великобритании - ВИДЕО

На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры встречи с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Энди Бернэмом. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании в Дублине".