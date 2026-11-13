Названо самое опасное для здоровья время суток

С шести до девяти часов утра риск сердечно-сосудистых катастроф может быть особенно высоким: вероятность инсульта в эти часы повышается на 72%, а инфаркта - на 40%. Об этом врач-гастроэнтеролог из Гарвардской медицинской школы Триша Пашрича рассказала изданию The Washington Post. Она связала эту особенность с изменениями в работе сердечно-сосудистой системы после пробуждения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам эксперта, утром в организме меняется гормональный фон: снижается выработка мелатонина, регулирующего циклы сна и бодрствования, и повышается уровень кортизола. Одновременно начинает расти артериальное давление. Кроме того, тромбоциты - клетки крови, участвующие в ее свертывании, - становятся более склонными к слипанию. В это же время повышается концентрация белка, который препятствует растворению тромбов.

"Совокупность этих процессов может создавать условия для образования тромбов и повышать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Особенно внимательно к утренним показателям давления следует относиться людям с артериальной гипертонией", - предупредила специалист.

Пашрича рекомендует пациентам с повышенным давлением регулярно принимать назначенные врачом препараты и не пропускать приемы. При этом, по ее словам, нет необходимости самостоятельно переносить прием лекарств на вечер: важнее соблюдать предписанную схему лечения.

"Утреннее повышение риска не означает, что инфаркт или инсульт обязательно произойдет в эти часы. Однако людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно регулярно измерять давление по утрам - до приема препаратов. Такие измерения помогают отслеживать изменения показателей и оценивать эффективность лечения", - заключила она.