Конституционные страсти накаляются, но Армении следует торопиться - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

Автор: Лейла Таривердиева

На будущей неделе должен быть опубликован проект новой Конституции Армении. Об этом пишут армянские СМИ.

В частности, оппозиционная газета "Жоховурд" сообщает, что из проекта новой Конституции исключена ссылка на Декларацию о независимости 1990 года.

Информация распространилась после заседания правления правящей партии "Гражданский договор". После публикации проекта в стране пройдут общественные слушания, затем документ передадут в Национальное собрание.

По сведениям издания, помимо изменения преамбулы, проект предусматривает введение института суда присяжных. Газета указывает, что эта инициатива вызвала споры внутри правящей команды из-за опасений по поводу беспристрастности присяжных в условиях тесных социальных связей в обществе. Премьер-министр Никол Пашинян настоял на закреплении этой нормы.

Ранее министр юстиции Србуи Галян сообщила, что Конституционный совет не готов взять на себя окончательную ответственность за содержание проекта. Официально текст будет представлен от имени Министерства юстиции.

Накануне глава ведомства заявила журналистам, что после публикации текст новой Конституции все еще будет оставаться проектом, который предстоит обсудить со всеми общественными группами. По ее словам, более 90 процентов текста новой Конституции уже обсуждено с Советом по конституционным реформам Армении. Галян предположила, что текст будет опубликован до конца ноября, возможно, уже в середине месяца. Однако общественные обсуждения до конца года завершить вряд ли удастся, подчеркнула Галян.

Если информация газеты соответствует действительности и проект новой Конституции Армении будет вынесен на обсуждение уже на следующей неделе, это можно только приветствовать. И без того потеряно много времени из-за сомнений и капризов армянской стороны. Ко всему, что делается сегодня, следовало приступить еще пять лет назад.

Хотя проект новой Конституции Армении оппозиция упорно называет "алиевским", сам текст, все изменения и акценты разработаны армянской стороной самостоятельно и исключительно в интересах Республики Армения. Азербайджан ничего не требовал, он просто указал на препятствия на пути установления прочного мира. А устранять их или не устранять - это зависело только от самой Армении. Официальный Ереван принял мудрое решение прислушаться к соседу. Можно было и дальше упрямиться, утверждать, что Баку не прав, что Основной закон страны - сама невинность и воплощение миролюбия, что Декларация о независимости - просто бумажка, не имеющая никакой силы. Первое время премьер-министр Никол Пашинян пытался сбросить с себя эту тяжелую ношу - ответственность за устранение институциональных препятствий для подписания мира. При этом Пашинян очень хочет подписать мир. В этом не может быть никаких сомнений. А значит, именно ему придется взять на себя эту ответственность. Конституцию составлял не он, к Декларации о независимости тоже не имел никакого отношения. Тем не менее страна с 2018 года живет по этим документам уже при его правлении, значит, ему и принимать трудные решения.

Никто не может заставить суверенное государство менять свою Конституцию. Баку никого ни к чему не принуждал. Ему нет никакого дела до содержания Основного закона Армении. Точнее, не было бы никакого дела, если бы он не содержал постоянную угрозу дестабилизации. Что бы там ни постановлял Конституционный суд РА, преамбула Конституции действительно содержит прямые и недвусмысленные претензии на территории Азербайджана и нарушает его территориальную целостность. Это недопустимо и немыслимо в цивилизованном мире. А Армения, несомненно, относит себя к таковому.

Впервые необходимость изменений в Конституции премьер-министр Никол Пашинян признал, поздравляя армян с 33-й годовщиной Декларации о независимости в августе 2023 года. Поздравление получилось не очень веселым, потому что армянский премьер признал, что после войны 2020 года текст этого документа воспринимается им совсем иначе, чем прежде. Правда, Пашинян попытался заретушировать истинный смысл "фундаментальных принципов государственности", упомянутых в Конституции, переведя стрелки на призрак СССР, который, дескать, во всем виноват. Да, Армения получила азербайджанские земли после советизации и продолжала получать их по кусочку все семьдесят лет существования Союза. Да, карабахский конфликт тоже начался под занавес советской эпохи. Но в его основе лежат не постулаты марксизма-ленинизма, а принципы националистической идеологии армянства. Карабахский конфликт и оккупация территорий Азербайджана были призваны претворить в жизнь больное воображение армянских идеологов, нарисовавших для армян фантастические карты и мифическое величие.

В дальнейшем Никол Пашинян неоднократно заявлял, что в новом Основном законе не должно быть отсылок к Декларации 1990 года. Он аргументировал это необходимостью закрыть тему "карабахского движения" и перейти к мирной повестке, которую, по его словам, поддержали граждане на выборах 2026 года. Поддержат или нет граждане новую Конституцию, покажет только референдум, если, конечно, его удастся провести.

Однако одним удалением токсичной фразы из преамбулы Конституции проблемы не решить. Токсичные мифы следует удалить из менталитета армянского общества, из идеологических основ армянской государственности. Это будет гораздо сложнее, но с чего-то следует начинать.

Пашинян прав, говоря, что мирная повестка - это повестка независимости Армении. Независимость у нее будет, только если наступит реальный мир.

Фактически получается, что Азербайджан, указывая на неприемлемые положения в основополагающих документах Республики Армения, заботится о независимости соседней страны больше, чем те, кто громко кричит о спасении армянской идентичности и государственности. Реваншистская оппозиция с завидным упорством делает все, чтобы армянам пришлось мечтать о государственности еще три тысячи лет. Реваншисты блокируют все важные решения там, где им это доступно. Там, где это невозможно, они устраивают демарши и демонстративно поворачиваются спиной к мерам, способным вывести Армению в "люди". Так, в четверг, 12 ноября, оппозиция в полном составе проигнорировала заседание парламента, на котором обсуждался и ставился на голосование пакет законопроектов о внесении дополнений в закон "Об акционерных обществах" и поправок в смежные законы. Правительство связало необходимость созыва внеочередного заседания с Рамочным соглашением о стратегическом сотрудничестве между Арменией и США по проекту "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания", ратифицированным Национальным собранием 28 октября. Оппозиция не голосовала и в этот раз.

Новая реваншистская идеология строится на внушении армянскому обществу, что все, что делают власти, делается по приказу из Баку, в интересах Азербайджана и в противовес национальным интересам Армении и "историческим чаяниям" армянства. Дорога через Мегри, оказывается, этим "чаяниям" не отвечает.

До "исторических чаяний" армянства нам дела нет, если они не связаны с интересами и территориями Азербайджана. К сожалению, "исторические чаяния" армянского народа касаются нас напрямую. Хотелось бы, чтобы это было не так, но таковы реалии. Действующие власти изо всех сил стараются дать обществу другие ориентиры, а реваншисты изо всех сил пытаются этого не допустить. Пока что идет перетягивание каната.

Изменение Конституции Армении не должно происходить по требованию Азербайджана, а подписание мирного соглашения должно исключить выдвижение новых условий со стороны Баку, заявил в очередном комментарии журналистам руководитель оппозиционной парламентской фракции "Сильная Армения" Нарек Карапетян. По его словам, Пашинян позволяет "врагу писать Конституцию". Карапетян-младший считает, что армянское общество не сильно возмущается планами правительства потому, что просто "недостаточно осведомлено о позиции Азербайджана". То есть реваншист держит армянское общество за сборище болванов, которые не читают новостей и вообще не владеют грамотой. Чтобы восполнить этот пробел, оппозиция начала кампанию с целью заручиться поддержкой общества против изменений Конституции.

Реваншисты настолько боятся изменений в Конституции, что даже согласны на подписание мирного договора с Баку, но здесь и сейчас. Оппозиция, которая всегда выступала против, сегодня устами Нарека Карапетяна заявляет, что парафированный текст мирного соглашения не содержит требования об изменении Конституции Армении и Ереван должен добиваться подписания документа без новых уступок.

А ведь еще не так давно реваншисты размахивали кулачками, требуя от Пашиняна не подписывать мирный договор. Теперь, почуяв, что Пашинян собирается найти опору у общественности и добиться-таки референдума по конституционной реформе, оппозиция торопит с подписанием мира, чтобы не допустить исправления исторической ошибки, которая, если не сегодня, то завтра дорого обойдется Армении.

Хотя об этом говорилось тысячу раз, не будет лишним еще раз указать на то, почему то самое, одно-единственное изменение, о котором говорит Азербайджан, должно быть внесено в Конституцию РА.

В преамбуле Конституции Республики Армения указано, что "армянский народ, основываясь на фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости Армении, осуществившей священный завет своих свободолюбивых предков...", и так далее. В самом тексте Конституции о Карабахе не говорится, но основана она, как указано выше, на общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости. Которая, в свою очередь, гласит: "Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении, сознавая свою ответственность перед судьбой армянского народа в осуществлении чаяний всех армян и восстановлении исторической справедливости <...>, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха", <...>, ПРОВОЗГЛАШАЕТ начало процесса утверждения независимой государственности".

Следовательно, Основной закон Республики Армения закрепил в качестве одной из основных целей армянской нации присвоение территорий соседнего государства. Этот факт, с юридической точки зрения, делает ничтожным признание Арменией территориальной целостности Азербайджана, так как территориальные претензии к соседу остаются закрепленными на законодательном уровне. Это значит, что подписание мирного договора и представление его текста на ратификацию будут противоречить Основному закону страны. Без удаления неподобающих положений мирный договор не может быть реализован. Мирный договор - документ чрезвычайной важности. Его значение гораздо шире обычного коммерческого соглашения или меморандума о намерениях. Это стратегическая договоренность, которая будет определять будущее двух наших стран и региона в целом.