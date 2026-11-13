ЕС намерен наложить новые санкции на РФ

Европейский союз (ЕС) планирует утвердить новые антироссийские санкции, направленные на банки и энергетический сектор РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, блок также намерен наложить санкции на танкеры.

Ранее источник в Брюсселе сообщил ТАСС, что послы ЕС согласовали новое расширение антироссийского черного списка, в который включены 43 человека и около 100 юридических лиц. Как он отметил, эти рестрикции не имеют отношения к 22-му пакету санкций против РФ, который пока остается в разработке. Документ с высокой вероятностью может быть утвержден главами МИД ЕС 16 ноября на встрече в Брюсселе и в тот же день вступит в силу.