https://news.day.az/world/1874034.html ЕС намерен наложить новые санкции на РФ Европейский союз (ЕС) планирует утвердить новые антироссийские санкции, направленные на банки и энергетический сектор РФ. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg. По его данным, блок также намерен наложить санкции на танкеры.

ЕС намерен наложить новые санкции на РФ

В мире, 13 ноября 2026 07:19 (UTC +04:00) 328
ЕС намерен наложить новые санкции на РФ

Европейский союз (ЕС) планирует утвердить новые антироссийские санкции, направленные на банки и энергетический сектор РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, блок также намерен наложить санкции на танкеры.

Ранее источник в Брюсселе сообщил ТАСС, что послы ЕС согласовали новое расширение антироссийского черного списка, в который включены 43 человека и около 100 юридических лиц. Как он отметил, эти рестрикции не имеют отношения к 22-му пакету санкций против РФ, который пока остается в разработке. Документ с высокой вероятностью может быть утвержден главами МИД ЕС 16 ноября на встрече в Брюсселе и в тот же день вступит в силу.

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