https://news.day.az/world/1873868.html К создателям «Оземпика» в США подали тысячи исков В судах США находится свыше четырех тысяч исков пациентов против производителей популярного препарата для похудения "Оземпик" и его аналогов из-за проявившихся тяжелых побочных эффектов. Об этом сообщается на сайте юридической фирмы Motley Rice, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К создателям «Оземпика» в США подали тысячи исков

В мире, 13 ноября 2026 04:58 (UTC +04:00) 435
К создателям «Оземпика» в США подали тысячи исков

В судах США находится свыше четырех тысяч исков пациентов против производителей популярного препарата для похудения "Оземпик" и его аналогов из-за проявившихся тяжелых побочных эффектов. Об этом сообщается на сайте юридической фирмы Motley Rice, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что по состоянию на 2 ноября в рамках этой тяжбы рассматриваются 4 082 активных иска, а общее количество зарегистрированных исков за все время с февраля 2024 года достигло 4 191.

Ответчиками выступают производитель "Оземпика" Novo Nordisk и фармакологическая компания Eli Lilly. Истцы утверждают, что прием медикаментов привел к тяжелым осложнениям, включая гастропарез или "паралич желудка", острую кишечную непроходимость и образование тромбов.

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