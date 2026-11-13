К создателям «Оземпика» в США подали тысячи исков
В судах США находится свыше четырех тысяч исков пациентов против производителей популярного препарата для похудения "Оземпик" и его аналогов из-за проявившихся тяжелых побочных эффектов. Об этом сообщается на сайте юридической фирмы Motley Rice, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В публикации отмечается, что по состоянию на 2 ноября в рамках этой тяжбы рассматриваются 4 082 активных иска, а общее количество зарегистрированных исков за все время с февраля 2024 года достигло 4 191.
Ответчиками выступают производитель "Оземпика" Novo Nordisk и фармакологическая компания Eli Lilly. Истцы утверждают, что прием медикаментов привел к тяжелым осложнениям, включая гастропарез или "паралич желудка", острую кишечную непроходимость и образование тромбов.
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