США сообщили Израилю о необходимости готовиться к войне с Ираном

Центральное командование американских ВС (CENTCOM) проинформировало представителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в США о необходимости готовиться к возобновлению военной кампании против Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом, ссылаясь на американский источник сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, Израилю, а также странам Персидского залива по каналам безопасности были переданы сигналы о необходимости подготовиться к возможности скорого возобновления войны с Тегераном. Kan отмечает, что эти сигналы противоречат недавним заявлениям американского лидера Дональда Трампа о том, что он не видит необходимости возобновлять военную кампанию против Ирана.