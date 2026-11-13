https://news.day.az/society/1874037.html В этой части Баку сносят дома и объекты - ВИДЕО В рамках проекта восстановления железнодорожной линии Бакыханов - Бина - Гала продолжается снос домов и объектов, расположенных на территории строительства. Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, работы ведутся также на территории поселка Амирджан. Сносятся строения, расположенные вблизи охранной зоны железной дороги.

В этой части Баку сносят дома и объекты - ВИДЕО

Общество, 13 ноября 2026 08:37 (UTC +04:00) 438
В этой части Баку сносят дома и объекты

В рамках проекта восстановления железнодорожной линии Бакыханов - Бина - Гала продолжается снос домов и объектов, расположенных на территории строительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, работы ведутся также на территории поселка Амирджан.

Сносятся строения, расположенные вблизи охранной зоны железной дороги. Однако предприниматели, чьи объекты находятся рядом с железнодорожными путями, выражают недовольство происходящим.

"Мы здесь зарабатывали на жизнь, кормили свои семьи. Теперь наши объекты сносят, а взамен никакой компенсации не выплачивают", - жалуются предприниматели.

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) сообщили, что в соответствии с Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих районах начаты работы по восстановлению железнодорожной линии Бакыханов - Бина - Гала.

Проведен анализ железнодорожной инфраструктуры, завершены проектные работы. Вдоль железнодорожной линии выявлено около 280 собственников строений, расположенных в охранной зоне. С ними подписаны соответствующие протоколы.

В настоящее время продолжаются работы по сносу, а на отдельных участках начата установка ограждений.

Что касается выплаты компенсаций, в ADY отметили, что работы осуществляются на основании решения Кабинета министров в рамках Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих районах на 2025-2030 годы.

Подробнее - в видеоматериале.

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