КСИР нанес удар по американскому радару в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об уничтожении американской радиолокационной станции раннего предупреждения, расположенной в Бахрейне.

Как передает Day.Az, согласно заявлению Корпуса, удар был нанесен Воздушно-космическими силами КСИР в ответ на атаку, совершенную несколькими часами ранее по вышке связи в городе Сирик.

В КСИР подчеркнули, что уничтожение радара стало серьезным предупреждением противоположной стороне с целью пресечь дальнейшие воздушные провокации и контрабанду нефти в Ормузском проливе.

Также в заявлении отмечается, что в случае повторения подобных нарушений и атак Воздушно-космические силы КСИР готовы принять неограниченные ответные меры.

Кроме того, в Корпусе предупредили, что компании, действующие в интересах противника и нарушающие установленные правила, столкнутся с еще более жесткими санкциями.