КСИР нанес удар по американскому радару в Бахрейне
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об уничтожении американской радиолокационной станции раннего предупреждения, расположенной в Бахрейне.
Как передает Day.Az, согласно заявлению Корпуса, удар был нанесен Воздушно-космическими силами КСИР в ответ на атаку, совершенную несколькими часами ранее по вышке связи в городе Сирик.
В КСИР подчеркнули, что уничтожение радара стало серьезным предупреждением противоположной стороне с целью пресечь дальнейшие воздушные провокации и контрабанду нефти в Ормузском проливе.
Также в заявлении отмечается, что в случае повторения подобных нарушений и атак Воздушно-космические силы КСИР готовы принять неограниченные ответные меры.
Кроме того, в Корпусе предупредили, что компании, действующие в интересах противника и нарушающие установленные правила, столкнутся с еще более жесткими санкциями.
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