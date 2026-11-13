Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть юго-западный ветер.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, днем - 17-22 градуса тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных горных и предгорных районах местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов тепла, днем - 17-22 градуса тепла. В горных районах ночью ожидается 0-4 градуса мороза, днем - 8-13 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az