Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть юго-западный ветер.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, днем - 17-22 градуса тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-65%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных горных и предгорных районах местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов тепла, днем - 17-22 градуса тепла. В горных районах ночью ожидается 0-4 градуса мороза, днем - 8-13 градусов тепла.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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