https://news.day.az/politics/1874097.html Звуки купюр и краски наличности В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об итогах XXXII Международного конкурса-фестиваля "Звуки и краски столицы". Day.Az представляет публикацию:  Недавно в Москве прошел XXXII Международный конкурс-фестиваль "Звуки и краски столицы". И все бы ничего, но все призовые места завоевали воспитанники...

Звуки купюр и краски наличности

Политика, 13 ноября 2026 12:20 (UTC +04:00) 234
Звуки купюр и краски наличности

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об итогах XXXII Международного конкурса-фестиваля "Звуки и краски столицы".

Day.Az представляет публикацию: 

Недавно в Москве прошел XXXII Международный конкурс-фестиваль "Звуки и краски столицы". И все бы ничего, но все призовые места завоевали воспитанники... виртуального Степанакертского центра культуры имени Комитаса, да еще и прихватили Гран-при.

Если вы наивно полагали, что победа куется годами изнурительных репетиций и бессонных ночей над нотами - забудьте. Это уже предрассудки. В XXI веке побеждают совсем иначе: надрывные стоны "нас обижают", и звонкая, мелодичная наличность. Особенно если она принадлежит Аре Абрамяну, председателю Союза армян России, человеку, чей кошелек звучит куда убедительнее любого оркестра.

Зачем, скажите на милость, годами репетировать, когда можно просто купить жюри оптом и в розницу, как свежую рыбу на рынке? Зачем мучить ребят гаммами, если достаточно одного щедрого жеста мецената - и вот уже весь зал аплодирует "лауреатам международного конкурса", а награды сыплются, словно конфетти на свадьбе олигарха.

Какая, в конце концов, разница, как звучат эти самые "Звуки и краски", если кошелек главного спонсора исполняет настоящую оперную арию, от которой у жюри глаза закатываются в экстазе, а руки сами тянутся ставить высшие баллы?

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