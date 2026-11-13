Нефть на мировом рынке вновь подешевела

На мировых биржах наблюдается снижение цен на нефть. Котировки основных марок продемонстрировали отрицательную динамику на фоне ожиданий ослабления геополитической напряжённости и роста запасов сырья.

Как передает Day.Az, на Лондонской бирже ICE стоимость январских фьючерсов 2027 года на нефть марки Brent снизилась на 0,22 доллара, или 0,23%, и составила 95,60 доллара за баррель.

На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена декабрьских фьючерсов 2026 года на нефть марки WTI уменьшилась на 0,43 доллара, или 0,48%, достигнув 88,31 доллара за баррель.

По оценкам аналитиков, одним из основных факторов снижения нефтяных котировок стали ожидания возможного ослабления военной напряженности между США и Ираном, а также продвижения переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

Дополнительное давление на рынок оказали увеличение запасов нефти в США и опасения относительно дальнейшего роста предложения сырья на мировом рынке.