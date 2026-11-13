Федерация бокса Венгрии посвятила статью азербайджанскому спортсмену

Федерация бокса Венгрии посвятила отдельный материал азербайджанскому боксеру-тяжеловесу Мухаммеду Абдуллаеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в публикации, размещенной на официальном сайте организации, особое внимание уделено скорости и технической подготовке нашего бойца. Абдуллаев представлен как быстрый и техничный боксер для супертяжелой весовой категории.

В материале отмечается, что его стиль ведения боя основан не только на физической силе, но и сочетает в себе разнообразные технические навыки. Одним из главных преимуществ Абдуллаева названо умение совмещать скорость с контролем дистанции.

Федерация напомнила, что Абдуллаев завоевал три бронзовые медали на чемпионатах мира и дважды принимал участие в Олимпийских играх. Кроме того, сообщается, что в этом году он также стал бронзовым призером чемпионата Европы.

14 ноября Мухаммед Абдуллаев представит сборную Европы на турнире Papp Cup, который пройдет в Будапеште. Его соперником станет американский боксер Гилберт Кабамба.