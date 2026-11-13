Lynk & Co представила флагман с вращающимися креслами

Lynk & Co представила 10 ноября новый 900L - семиместную версию в своей флагманской линейке гибридных внедорожников. Модель получила батарею емкостью до 70 кВт·ч и сиденья второго ряда, которые поворачиваются, позволяя пассажирам смотреть на третий ряд. Запуск на китайском рынке запланирован до конца 2026 года, цены пока не объявлены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает CarNewsChina.

900L - это по сути семиместная версия модели 900 с немного удлиненным кузовом, переработанной передней частью и увеличенной батареей. Новинка занимает вершину линейки внедорожников Lynk & Co.

Новый Lynk & Co 900L оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 160 кВт (215 л.с.), который работает в паре с двумя электродвигателями и полным приводом. Совокупная отдача гибридной системы выше, чем мощность одного ДВС. Максимальная скорость модели составляет 225 км/ч.

Модель предлагается с батареями емкостью 55 кВт·ч и 70 кВт·ч. Запас хода на электротяге, по предварительным данным, составляет 245 км и 320 км соответственно по циклу WLTC. Аккумуляторные элементы поставляются совместным предприятием CATL и Geely.

Габариты Lynk & Co 900L составляют 5280 мм в длину, 1999 мм в ширину и 1810 мм в высоту, колесная база - 3170 мм. По сравнению с моделью 900 кузов стал длиннее на 40 мм, а база увеличилась на 10 мм. Внешне новинка отличается переработанной передней оптикой и полускрытыми дверными ручками. Над лобовым стеклом установлен лидар, а задняя световая панель включает подсвеченный логотип бренда.

В салоне компоновка сидений изменилась по сравнению с шестиместной версией 900 (2+2+2) и стала семиместной (2+3). Оба отдельных кресла второго ряда поворачиваются на 180 градусов и сдвигаются вперед примерно на 550 мм - так пассажиры могут оказаться лицом к тем, кто сидит сзади. Подушка третьего ряда имеет ширину 1210 мм, а также оснащена продольной регулировкой на 150 мм, подогревом и массажем.