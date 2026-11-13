В Азербайджане на продажу выйдут новые льготные квартиры

Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана (MİDA) выставляет на продажу 1 049 квартир на льготных условиях в жилых комплексах Говсан, Бинагади, Ширван и Евлах.

Как сообщили Day.Az в MİDA, процесс продажи начнется 16 декабря 2026 года в 11:00 и продлится до 13:00.

Из общего числа выставленных на продажу квартир 839 расположены в жилом комплексе Бинагади, 201 - в Ширване, пять - во второй очереди жилого комплекса Говсан и четыре - в жилом комплексе Евлах.

Кроме того, в этот же день в 12:00 начнется выбор квартир в порядке ожидания, который продлится до 13:00.

Приобретение квартир будет осуществляться в электронном формате через систему "Льготное жилье", интегрированную в Информационную систему электронного правительства. Право на приобретение жилья распространяется только на граждан, имеющих электронный кабинет в данной системе. Все владельцы электронных кабинетов обладают равными правами при выборе квартир независимо от даты регистрации и порядкового номера.

Все выставленные на продажу квартиры полностью отремонтированы, оборудованы кухонной мебелью, системой отопления с котлом-комби, а также соответствующими счетчиками воды, газа и электроэнергии.

По информации MİDA, жилые здания спроектированы и построены в соответствии с государственными строительными нормами. На все квартиры также выданы выписки из государственного реестра недвижимого имущества, подтверждающие право собственности.

Подробную информацию о выборе квартир и правилах пользования системой "Льготное жилье" можно получить на официальном сайте MİDA (www.mida.gov.az).