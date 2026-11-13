Это корректировка, а не долгосрочное падение – Ильхам Шабан о цене нефти

Стоимость эталонных марок нефти в четверг, 12 ноября, перешла к снижению после недавнего подъема, январские фьючерсы Brent подешевели до 91,55 доллара за баррель, а марка WTI - до 85,54 доллара, сообщают СМИ.

В отличие от эталонных сортов, цена барреля азербайджанской нефти Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,23 доллара, или 1,24 процента, до 100,63 доллара. То есть снова преодолела отметку в 100 долларов.

Падение нефтяных котировок началось после появления новостей о снижении вероятности возобновления военных действий США против Ирана и росте в связи с этим добычи нефти на Ближнем Востоке. По информации СМИ, Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что в октябре добыча нефти выросла на 26 процентов и достигла одного из самых высоких месячных показателей за последние годы. Ирак также заявил, что добыча нефти достигла рекордного уровня для периода войны.

Напомним, что котировки поползли вниз с понедельника, 10 ноября, на фоне заявлений президента США об отсрочке новых ударов по Ирану. При этом ситуация на Ближнем Востоке остается неопределенной. Война против Ирана спровоцировала процессы, которые могут уже не зависеть от того, продолжат Штаты удары по Исламской Республике или нет. Тем не менее, ситуация немедленно отразилась на цене нефти.

Что начавшийся в понедельник процесс значит для Азербайджана? С этим вопросом Day.Az обратился к эксперту по вопросам экономики, главе Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхаму Шабану.

Да, с понедельника нефть прилично снизилась. На это повлияли три фактора, два из которых - политического характера.

"Во-первых, это заявление Дональда Трампа о том, что с Ираном идут переговоры и есть надежда на достижения мира. Кроме того, и это очень важно, Трамп заявил, что не планирует эскалацию и не собирается начинать новую фазу военного противостояния с Ираном. До завершения промежуточных выборов в США рынок ждал, как будут развиваться события. Ожидались удары по военным и стратегическим целям ИРИ, в результате чего прохождение судов через Ормузский пролив могло бы полностью остановиться. Во-вторых, начались переговоры в формате США-Украина-Россия. Это тоже одна из попыток деэскалации между странами, которые находятся в состоянии ожесточенного противостояния уже почти пять лет. И наконец, на этой неделе стало известно, что страны ОПЕК по итогам октября увеличили добычу нефти на 1,38 млн баррелей в сутки. Рынок с облегчением принял эту новость", - сказал Шабан.

Что же касается возможности влияния сегодняшней ситуации на Азербайджан, то, по мнению нашего собеседника, нынешнее падение цен на нефть - это скорее коррекция, чем долгосрочное падение. Потому что рынок отреагировал на снятие некоторых напряжений, а не на кардинальное изменение ситуации в целом. Даже если через неделю мы увидим полное открытие Ормузского пролива, это не означает, что цены на нефть вернутся к довоенному периоду, то есть к котировкам до 28 февраля, сказал Ильхам Шабан. Эксперт напомнил, что по итогам января-февраля средняя цена нефти составляла около 64 доллара за баррель.

"Для восстановления мирового рынка нефти необходимо минимум три месяца, чтобы страны пополнили свои хранилища, объемы газа в которых значительно снизились за последние 7-8 месяцев. А это создает дополнительную нагрузку для рынка. Поэтому я не ожидаю, что цена нефти даже к концу года опуститься к 70 долларам за баррель, хотя стабилизация военно-политической ситуации наверняка приведут к снижению цен на сырье. На мой взгляд, в среднем, цена нефти Brent ожидается в диапазоне 87-90 долларов за баррель. Что в любом случае выгодно для Азербайджана, госбюджет которого был сформирован с расчетом на стоимость барреля нефти в 65 долларов", - сказал глава Центра нефтяных исследований Азербайджана.

Лейла Таривердиева