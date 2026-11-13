В Азербайджане около 9000 воспитателей и методистов пройдут сертификацию

5-6 декабря в Азербайджане будет организован этап тестирования в рамках сертификации воспитателей-педагогов и методистов, работающих в государственных дошкольных образовательных учреждениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на APA, об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Показатели профессиональной пригодности педагогов сгруппированы по следующим направлениям: содержание и методика обучения, безопасность, педагогическая этика, сотрудничество и саморазвитие.

Участникам будет предложено 60 вопросов по содержанию и методике дошкольного образования, а также детской и возрастной психологии с учетом указанных направлений.

"Этап тестирования проводится в электронном формате на компьютере, на его прохождение отводится 120 минут. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, при этом неправильные ответы или вопросы, оставленные без ответа, оцениваются в 0 баллов и не влияют на результаты правильных ответов.

Цель проведения сертификации педагогических работников заключается в проверке уровня профессионализма и профессиональной пригодности специалистов с высшим и средним специальным образованием, осуществляющих педагогическую деятельность в дошкольных образовательных учреждениях, содействии их профессиональному развитию и выявлении потребностей в обучении.

При организации процесса сертификации учитываются установленные законодательством условия участия, а также исключения, предусмотренные для отдельных категорий лиц.

Согласно действующему законодательству, в сертификации не будут участвовать беременные женщины, женщины, находящиеся в социальном отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также женщины, проработавшие на соответствующей должности менее одного года после завершения такого отпуска, мужчины, самостоятельно воспитывающие детей, лица, впервые принятые на работу (в течение трех лет), и лица, прошедшие сертификацию не менее трех раз.

В то же время участие в сертификации лиц в возрасте 60 лет и старше является добровольным.

Отметим, что сертификация педагогических работников государственных дошкольных образовательных учреждений организуется в соответствии с требованиями законодательства Азербайджанской Республики. Ожидается, что в ней примут участие около 9000 человек в 21 центре, расположенном в 14 городах.

Информация о времени и месте проведения сертификации направлена в личные кабинеты участников. Подсчет баллов по итогам этапа тестирования осуществляется автоматически с помощью специального программного обеспечения, а результаты объявляются педагогическим работникам сразу после завершения тестирования", - говорится в сообщении.