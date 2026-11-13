Стало известно количество действующих аттестатов аккредитации в Азербайджане

Общее количество действующих в Азербайджане аттестатов аккредитации составляет 369.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил в пятницу представитель Азербайджанского центра аккредитации Эмин Зейналов на просветительском мероприятии для представителей СМИ на тему "Аккредитация в области оценки соответствия, ее общественное значение и роль в обеспечении качества", организованном Государственным агентством по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, передает Day.Az.

Он отметил, что аттестаты аккредитации имеют испытательные и калибровочные лаборатории, органы по сертификации и инспекционные органы.

"Выдача этим организациям аттестатов аккредитации означает подтверждение соответствия их деятельности установленным требованиям и их технической компетентности. Это способствует продвижению на рынке качественных и безопасных товаров и услуг, стимулированию деятельности субъектов предпринимательства и формированию здоровой конкурентной среды", - отметил Э. Зейналов.

По его словам, система аккредитации, являясь важной составной частью национальной инфраструктуры качества, играет значительную роль в обеспечении безопасности продукции и услуг, достоверности результатов оценки соответствия и их международного признания.

Э. Зейналов подчеркнул, что основная цель Азербайджанского центра аккредитации - развитие системы аккредитации в соответствии с международными стандартами, подтверждение компетентности органов по оценке соответствия и укрепление инфраструктуры качества в стране.

Он также заявил, что Центр придает особое значение роли СМИ в правильном информировании общественности о своей деятельности и считает приоритетными расширение открытого диалога, обмена информацией и общественного просвещения в сфере аккредитации.