В Баку снесут и заново построят мост

В поселке Гобустан Гарадагского района будет снесен и заново построен еще один мост.

Как сообщает Day.Az, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (АAYDA) приступило к реконструкции моста, расположенного на 55-м километре автомобильной дороги М2 Баку - Алят - Газах - государственная граница с Грузией.

Это четвертый по счету мост, который обновляется в поселке Гобустан, и шестой мост, реконструкция которого началась в Гарадагском районе за последние месяцы.

С учетом истечения срока эксплуатации существующего моста и его технического состояния на этом месте планируется построить новый объект, отвечающий современным требованиям.

Отметим, что в последние месяцы в поселке Гобустан завершилось строительство трех мостов. Кроме того, были реконструированы и введены в эксплуатацию мосты на 13-м километре автомобильной дороги Сангачал - Чейилдаг и на 2,2-м километре дороги Локбатан - Гюздек в Гарадагском районе.

В настоящее время работы по реконструкции очередного моста в поселке Гобустан продолжаются.