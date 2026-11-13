Обман покупателей может обойтись в 6 тысяч манатов

В Азербайджане продавцов, реализующих товары с истекшим сроком годности или обманывающих покупателей относительно веса, размера, стоимости и качества продукции, могут оштрафовать на тысячи манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие положения предусмотрены действующим законодательством.

Так, за продажу товаров с истекшим сроком годности, а также обман потребителей относительно размера, веса, стоимости, потребительских свойств и качества товара или услуги физическим лицам грозит штраф от 350 до 500 манатов, должностным лицам - от 1 500 до 2 000 манатов, юридическим лицам - от 4 000 до 6 000 манатов.

При этом указанные штрафы за обман потребителей применяются в случаях, когда причиненный ущерб не превышает 5 000 манатов.