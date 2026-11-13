В Пакистане микроавтобус упал в реку: 11 погибших

Не менее 11 человек погибли, еще двое получили травмы в результате падения пассажирского микроавтобуса в реку в регионе Гилгит-Балтистан на севере Пакистана.

Как сообщает газета Dawn со ссылкой на полицию, авария произошла на сложном участке дороги неподалеку от моста, передает Day.Az.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего микроавтобус съехал с дороги и упал в реку.

После проведения спасательной операции пострадавших доставили в местную больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.