https://news.day.az/world/1874056.html В Пакистане микроавтобус упал в реку: 11 погибших Не менее 11 человек погибли, еще двое получили травмы в результате падения пассажирского микроавтобуса в реку в регионе Гилгит-Балтистан на севере Пакистана. Как сообщает газета Dawn со ссылкой на полицию, авария произошла на сложном участке дороги неподалеку от моста, передает Day.Az.
В Пакистане микроавтобус упал в реку: 11 погибших
Не менее 11 человек погибли, еще двое получили травмы в результате падения пассажирского микроавтобуса в реку в регионе Гилгит-Балтистан на севере Пакистана.
Как сообщает газета Dawn со ссылкой на полицию, авария произошла на сложном участке дороги неподалеку от моста, передает Day.Az.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего микроавтобус съехал с дороги и упал в реку.
После проведения спасательной операции пострадавших доставили в местную больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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