В Азербайджане арестован разыскиваемый Турцией главарь преступной группировки

В Азербайджане задержан Мехмет Реджеп Демир, объявленный в розыск в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает агентство Anadolu.

По имеющимся данным, в рамках расследования, проводимого прокуратурой Стамбула в отношении вооруженной преступной группировки нового поколения под названием "Барыш Боюн", было установлено, что Мехмет Реджеп Демир является одним из ее руководителей. В связи с этим в отношении него было вынесено соответствующее постановление.

Как сообщает агентство, Демир был задержан в Азербайджане и арестован по обвинению в незаконном пересечении государственной границы - преступлении, предусмотренном Уголовным кодексом.

После его задержания прокуратура Стамбула подготовила официальное обращение к судебным органам Азербайджана с целью его передачи Турции.

В настоящее время ожидается проведение юридических процедур по вопросу экстрадиции Демира в Турцию.