В Азербайджане арестован разыскиваемый Турцией главарь преступной группировки
В Азербайджане задержан Мехмет Реджеп Демир, объявленный в розыск в Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает агентство Anadolu.
По имеющимся данным, в рамках расследования, проводимого прокуратурой Стамбула в отношении вооруженной преступной группировки нового поколения под названием "Барыш Боюн", было установлено, что Мехмет Реджеп Демир является одним из ее руководителей. В связи с этим в отношении него было вынесено соответствующее постановление.
Как сообщает агентство, Демир был задержан в Азербайджане и арестован по обвинению в незаконном пересечении государственной границы - преступлении, предусмотренном Уголовным кодексом.
После его задержания прокуратура Стамбула подготовила официальное обращение к судебным органам Азербайджана с целью его передачи Турции.
В настоящее время ожидается проведение юридических процедур по вопросу экстрадиции Демира в Турцию.
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