В Польше издана книга, посвященная азербайджанскому генералу

При поддержке Министерства внутренних дел и администрирования Польши, а также Высшего Мусульманского Совета страны вышла в свет книга "Генерал Мацей Сулькевич. Герой Крыма, Азербайджана и Польши".

Как передает Day.Az со ссылкой на польские СМИ, книга представляет собой сборник статей, посвященных личности начальника Генерального Штаба Министерства обороны Азербайджанской Демократической Республики генерал-лейтенанта Мамед бея (Мацея) Сулькевича. Генерал Сулькевич родился в местечке Кемейши, на территории Новогрудского воеводства Второй Речи Посполитой, ныне Беларуси. В предисловии к книге отмечается, что хотя Мамед бей (Мацей) Сулькевич признан историческим героем азербайджанского и крымско-татарского народов, его заслуги остаются недостаточно оцененными в самой Польше.

Мацей Сулкевич был внесен в метрические книги мечети в Некрашунцах (ныне на территории Беларуси), которые когда-то являлись одним из центров татарской общины Речи Посполитой. После изменения границ в 1945 году все проживавшие там татары покинули Некрашунцы и переселились в новую Польшу.

Мацей (Мамед бей) Сулкевич не имел возможности, как это ранее удалось многим польско-литовским татарам, войти в память потомков благодаря героическому участию в одном из национальных восстаний против захватчиков. Он также не успел принять участие в польско-российской войне, поскольку сражался против большевистского вторжения в Крыму и Азербайджане, где трагически погиб. Однако будучи уроженцем Польши он сыграл большую роль в истории героического возрождения Азербайджана и крымских татар. Он всегда помнил о Польше и поляках, что проявлялось, в частности, в том, что в своей деятельности он в значительной степени опирался на поляков и польских татар.

Книга нацелена на возрождение в Польше памяти об этом выдающемся для своего времени - татарине, поляке, азербайджанце, мусульманине и европейце.