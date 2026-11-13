В Азербайджане предупредили медиасубъекты о недопустимости манипуляций с фотографиями в новостях

Совет по медиа и вещанию Азербайджанской Республики призвал медиаресурсы ответственно подходить к использованию фотографий при публикации новостей о сотрудничестве между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Совета.

В заявлении отмечается, что публикация в ряде медиаресурсов новостей о создании рабочих групп по управлению трансграничными реками между Азербайджаном и Арменией с использованием фотографий, не имеющих отношения к содержанию материалов, является примером манипулятивной подачи визуальной информации.

"Подобное оформление может сформировать у аудитории ошибочное представление о содержании новости, географическом месте происходящего, а также характере сотрудничества между сторонами. Повторное распространение одних и тех же изображений другими медиаресурсами и на платформах социальных сетей способствует тиражированию неверных представлений среди более широкой аудитории и создает почву для необоснованных дискуссий вокруг данной темы", - говорится в заявлении.

Совет по медиа и вещанию призвал медиасубъекты перед публикацией проверять источники визуальных материалов и места, где были сделаны фотографии, а также обеспечивать соответствие иллюстраций содержанию новостей.

"Необходимо не допускать способов подачи информации, которые могут ввести аудиторию в заблуждение", - подчеркнули в Совете.