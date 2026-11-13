https://news.day.az/world/1874202.html Курьезный момент на ЕПС с участием Макрона - ФОТО На саммите Европейского политического сообщества в Дублине президент Франции Эмманюэль Макрон оказался в курьезной ситуации. Как передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail, французский лидер попытался обнять премьер-министра Исландии Криструн Фростадоттир, однако та не позволила ему этого сделать.
Курьезный момент на ЕПС с участием Макрона - ФОТО
На саммите Европейского политического сообщества в Дублине президент Франции Эмманюэль Макрон оказался в курьезной ситуации.
Как передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail, французский лидер попытался обнять премьер-министра Исландии Криструн Фростадоттир, однако та не позволила ему этого сделать.
Улыбающийся Макрон наклонился к собеседнице, однако глава исландского правительства отстранилась, удерживая руку на его плече.
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