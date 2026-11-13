https://news.day.az/society/1874170.html В Масазыре курьер сбил школьника - ВИДЕО В поселке Масазыр Абшеронского района мотоциклист сбил школьника. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, кадры происшествия распространились в социальных сетях. Утверждается, что водитель мотоцикла намеренно сбил школьника. По факту инцидента проводится расследование территориальным отделением полиции.
В Масазыре курьер сбил школьника - ВИДЕО
В поселке Масазыр Абшеронского района мотоциклист сбил школьника.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, кадры происшествия распространились в социальных сетях.
Утверждается, что водитель мотоцикла намеренно сбил школьника.
По факту инцидента проводится расследование территориальным отделением полиции.
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