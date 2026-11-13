АЖД зафиксировали рекордный рост пассажирских перевозок - ФОТО

В январе-октябре 2026 года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перевезло 9,8 миллиона пассажиров и 15,7 миллиона тонн грузов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажироперевозки увеличились на 19 процентов, а грузоперевозки - на 13 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЖД, об этом было заявлено на встрече руководства компании с экспертами в области общественного транспорта, международных транспортных коридоров, логистики и туризма.

Было отмечено, что в октябре железнодорожным транспортом воспользовались более 1,3 миллиона пассажиров, что стало рекордным месячным показателем. При этом ежедневный пассажиропоток на Абшеронском кольцевом железнодорожном маршруте за последние два года увеличился с 36 тысяч до 52 тысяч человек.

На встрече была представлена информация о восстановлении маршрутов Баку-Балакен и Баку-Агдам, продлении маршрута Баку-Агстафа до Газаха, организации ежедневных пассажирских перевозок по направлению Гянджа-Габала, а также возобновлении международного железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Баку.

Участники также обсудили вопросы оптимизации графика движения поездов, снижения пассажиропотока на Абшероне, обновления инфраструктуры в направлении Хырдалана и совершенствования железнодорожных линий Баку-Хырдалан-Сумгайыт и Баку-Пиршаги-Сумгайыт. Кроме того, была представлена информация о работе по восстановлению новых пригородных линий и закупке 20 новых пассажирских поездов.

Было отмечено, что за первые 10 месяцев текущего года объем транзитных перевозок увеличился на 20 процентов. Благодаря модернизации железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс ее годовая грузопропускная способность была увеличена с 1 миллиона до 5 миллионов тонн.

В январе-октябре объем перевалки контейнеров в Бакинском порту увеличился на 31 процент, превысив 112 тысяч TEU. Подчеркивалось, что это рекордный показатель.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам развития международных транспортных коридоров Средний коридор и Север-Юг, строительства железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, возведения Астаринского терминала и расширения возможностей Бакинского порта.

Председатель АЖД Ровшан Рустамов заявил, что повышение удовлетворенности пассажиров, улучшение качества услуг и обеспечение безопасных и устойчивых перевозок входят в число основных приоритетов компании.

В ходе обсуждений также были рассмотрены вопросы совершенствования цифровых услуг, устранения узких мест в логистической цепочке, расширения вагонного парка, упрощения погранично-пропускных процедур и повышения роли железнодорожного транспорта в развитии туризма.